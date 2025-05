Steyr Arms: Millionenschwerer Großauftrag scheitert an Bürokratie

Aber der Reihe nach: Am 20. Dezember 2024 stellte Steyr Arms den Exportantrag beim österreichischen Innenministerium. Die Muster mussten bis spätestens Anfang März 2025 in Tunesien sein. Da die Gewehre als Kriegsmaterial eingestuft sind, entscheidet das Innenministerium, im Einvernehmen mit dem Außenministerium und unter Anhörung des Verteidigungsministeriums.

Mit der rot-weiß-roten Qualität anscheinend sehr zufrieden, beschloss Tunesien nach 47-jährigem Einsatz eine Nachrüstung. Das Innenministerium in Tunis ersuchte die Österreicher, sich an der internationalen öffentlichen Ausschreibung über 8.000 Gewehre zu beteiligen.

Hilferuf an die Politik

Bemerkenswert ist die Ignoranz heimischer Spitzenpolitiker auf einen schriftlichen Hilferuf des Unternehmens. Das Schreiben wurde dem KURIER von verärgerten Beamten aus mehreren Ministerien zugespielt.

Adressiert war der Brief an Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (alle ÖVP) sowie an Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Staatssekretär Sepp Schellhorn (beide Neos). Außerdem an Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer als obersten Unternehmensvertreter und den Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Peter Koren (beide ÖVP).

Bis dato erhielt das Unternehmen keine Antwort auf das Schreiben, hört man aus Firmenkreisen.

Steyr-Geschäftsführer Oliver Bauer stand auf eine Anfrage des KURIER nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. Offenbar befürchtet das Unternehmen Verzögerungen bei zukünftigen Exportgenehmigungen. Besser, es sich mit der ministeriellen Beamtenschaft nicht zu verscherzen.