Wie bereits bei den Mehrzweckhubschraubern empfiehlt die Direktion 5 ein „Goverment to Goverment-Geschäft“ . In diesem Fall würde die italienische Regierung „ihre“ M-346FA beim Unternehmen Leonardo bestellen – und die zwölf österreichischen gleich mit. Dieses Verfahren soll Korruption vorbeugen .

In einem Zwischenbericht vergangenen Sommer kritisierte sie, es habe sich „ohne Not eine Monopolstellung“ für die Italiener ergeben. Deren Leiter, Generalmajor Hans Hamberger, hielt nach einem Medienbericht über diese Kritik fest, die interne Revision habe kein Fehlverhalten festgestellt. „Glücklich bin ich mit einer Monopolstellung ebenfalls nicht. Aber es ist eben nur der M-346FA, der unseren Anforderungen entspricht“, sagt Vodosek.

Geprüft wurde unter anderem der T7-Red Hawk von Boeing/Saab, dessen Auslieferungstermin alles andere als fix ist – und der vor allem in den USA produziert wird. Die tschechische Aero L-39NG wiederum wäre ein gutes Trainingsflugzeug, könnte jedoch nicht die Anforderungen erfüllen, die sich der Generalstab etwa für die Luftraumverteidigung erwartet. Seit Dezember vergangenen Jahres ist klar: Das Verteidigungsministerium will die zwölf M-346FA. Seit fünf Monaten finden Verhandlungen statt. Ein Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, bis es so weit ist.

Für Konkurrenz-Unternehmen läge es jetzt nahe, den Prozess zu stören. Es geht nicht nur um die Jettrainer, sondern auch um die Nachfolge der Eurofighter, die in den kommenden Jahren beschlossen werden muss. Und auch hier bringt sich bereits so manches Unternehmen in Stellung, beauftragt Agenturen, lotet Möglichkeiten aus. Auch in den kommenden Jahren wird die Direktion 5 alle Hände voll zu tun haben.