Die türkis-rot-pinke Regierung startet wieder Gegengeschäfte

Die neue Regierung schlägt jetzt einen Kurswechsel ein und will Gegengeschäfte wieder forcieren. Da der Begriff aber politisch toxisch ist, heißen Gegengeschäfte nicht mehr so, sondern firmieren als industrielle Kooperationen . Im Koalitionsabkommen findet sich nur ein verschämter Passus über die Etablierung „international üblicher Industrie-Kooperationen“. Doch Insider wissen die Umschreibung zu interpretieren. „Ich freue mich, dass sich die Regierung vornimmt, industrielle Kooperationen bei sicherheitsrelevanten öffentlichen Beschaffungen wieder aufzunehmen“ (Malanik).

"Mission Vorwärts"

ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagt dazu: „Das Österreichische Bundesheer legt auf seiner ,Mission Vorwärts’ hin zu einer modernen Armee immer Bedacht darauf, dass möglichst viele Aufträge in die heimische Wirtschaft fließen und hat auch bei großen Beschaffungen, soweit es uns rechtlich möglich war, die heimische Wirtschaft am Weg eingebunden“. Die Regierung habe in ihrem Programm festgehalten, „verstärkt Industriekooperationen zu nutzen, um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken“. Also mehr Aufträge ins Land zu holen.

Im Ministerium verweist man auf zwei Beispiele: Weit über 90 Prozent der Aufträge im Rahmen der Modernisierung der Kasernen würden an die regionale Bauwirtschaft vergeben. Bei der Beschaffung von mehr als 200 Pandur-Radpanzer seien über 200 heimische Unternehmen beteiligt, die Wertschöpfung liege zu über 70 Prozent in Österreich.