SPÖ-Abstimmung wird laut Rudolf Fußi "fix stattfinden"

Vorher muss Fußi die Unterstützungserklärungen noch der SPÖ-Wahlkommission übergeben und überprüfen lassen. Die SPÖ fordert, dass er alle Erklärungen auf einmal abgibt. "Ich habe die Partei anwaltlich aufgefordert, die Unterstützungserklärungen laufend abgeben zu können, damit kein Zweifel besteht. Dies wurde leider Gottes abgelehnt", schreibt Fußi.

Ob es tatsächlich zur Kampfabstimmung kommt, ist insofern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unabhängig überprüfbar. Endgültig abgeben muss Fußi die gesammelten Erklärungen bis 16. Dezember.

"So nicht, so sicher nicht"

Sollte er tatsächlich SPÖ-Chef werden, will Fußi die Partei jedenfalls "wieder zur Nummer 1" machen. Er betonte erneut, sich "in keinem anderen Menschen" so getäuscht zu haben wie Babler. Was ihn besonders erschüttere: "Einem meiner ehrenamtlichen Unterstützer wurde sogar die Wiederaufnahme in die Partei durch die SPÖ Wien verwehrt. So nicht, so sicher nicht."