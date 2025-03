Vorsitz des Nationalfonds: Rosenkranz will weiter nur "prüfen"

Gesetzesnovelle und mögliche Abwahl

Der Verfassungsausschuss des Nationalrats hat kürzlich eine Gesetzesnovelle auf den Weg gebracht, die Rosenkranz eine dauerhafte Vertretung im Vorsitz des Nationalfonds ermöglichen könnte. Sollte diese Regelung nicht umgesetzt werden, wäre auch eine indirekte Abwahl durch den Hauptausschuss denkbar. Derzeit ist der Erste Nationalratspräsident per Gesetz Vorsitzender des Nationalfonds.

Kritik an Rosenkranz in dieser Funktion kommt insbesondere von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), die mehrfach seinen Rücktritt gefordert hat. Die IKG hat zudem angekündigt, an Sitzungen des Nationalfonds nicht mehr teilzunehmen, sofern diese von Rosenkranz geleitet werden.