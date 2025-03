Nationalfonds: Walter Rosenkranz soll gehen - oder er wird abgewählt

Schwere Kritik

Der Nationalratspräsident ist per Gesetz Vorsitzender dieses Fonds. Allerdings gab es an Rosenkranz von Beginn an schwere Kritik als Vorsitzendem, insbesondere von Vertretern der jüdischen Gemeinschaft. Die Israelitische Kultusgemeinde IKG nimmt an Sitzungen des Nationalfonds so lange nicht teil, solange Rosenkranz Vorsitzender ist. Grund sind unter anderem Rosenkranz politische Zugehörigkeit zu einer deutschnationalen Burschenschaft und sein Weltbild. Der Freiheitliche hat in einer Festschrift ein illegales NSDAP-Mitglied als "Leistungsträger" bezeichnet.

Am Donnerstag haben die Regierungsparteien gemeinsam mit den Grünen eine Änderung des entsprechenden Gesetzes beschlossen.

Demnach soll dem Nationalratspräsidenten künftig ermöglicht werden, sich zum Teil oder dauerhaft vertreten zu lassen bzw. die Aufgabe an den Zweiten oder Dritten Nationalratspräsidenten abzugeben.