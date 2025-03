Causa Schimanek: IKG-Präsident fordert Rücktritt von Rosenkranz

Der Präsident der Israelitische Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, fordert in einer Aussendung den Rücktritt von FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Hintergrund ist die Affäre rund um dessen Ex-Büroleiter Rene Schimanek. Gegen ihn wird wegen Verstößen gegen das Verbots und -Waffengesetz ermittelt. Rosenkranz nahm Schimanek stets in Schutz. Am Freitag wurde bekannt, dass Schimanek - nach weiteren Vorwürfen - schließlich doch gehen musste.

Von den Grünen veröffentlichte angebliche E-Mails Schimaneks sollen unter anderem belegen, dass er Kontakte zu den rechtsextremen deutschen "Sächsischen Separatisten" unterhalten hat. Am ehemaligen Hauptwohnsitz Schimaneks in Langenlois fand die Polizei NS-Devotionalien, Waffen und Munition. Der Grund hätte der deutschen Gruppe auch als Rückzugsort dienen sollen, so der Verdacht. Für den IKG-Präsidenten ist unverständlich, weshalb Rosenkranz seinen Mitarbeiter, auch nach dessen Rücktritt, in Schutz nahm: "Damit kann es nicht erledigt sein! Österreich kann sich keinen Nationalratspräsidenten mit Kellernazi-Hintergrund leisten. Herr Rosenkranz sollte sofort zurücktreten", so die scharfen Worte Deutschs.