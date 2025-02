Walter Rosenkranz: Vier Monate im Amt, vier Kontroversen

Kampf gegen Antisemitismus: Mit seiner Wahl zum Nationalratspräsidenten wurde Rosenkranz auch Vorsitzender des Nationalfonds für Opfer der Nationalsozialismus. Ein Umstand, der insbesondere für die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) und deren Präsidenten Ariel Muzikant nicht akzeptabel ist. Die IKG will nicht mehr an Sitzungen des Nationalfonds teilnehmen, bei denen auch Rosenkranz dabei sei. Rosenkranz beharrt darauf, in seiner Funktion zu bleiben, solange es keine Änderung der bestehenden rechtlichen Regelungen gibt. Zu einem Eklat kommt es schließlich, als Rosenkranz am 8. November - dem Gedenktag für die Pogromnacht von 1938 - einen Kranz beim Denkmal auf dem Wiener Judenplatz niederlegen wollte und von jüdischen Demonstranten daran gehindert wird.