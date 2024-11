Nationalratspräsident Rosenkranz: „Das Parlament ist kein Kunstmuseum“

Weil ich für die Anliegen von allen Menschen, die demonstrieren gehen, Verständnis habe. Für mich zählt es zur Meinungsfreiheit, eine Kundgebung abzuhalten. Ich denke da auch an die Demonstrationen in der Corona-Zeit. Das sind Grundrechte, die jeder Österreicher in Anspruch nehmen kann.

Sie wurden von einer Menschenkette an der Kranzniederlegung gehindert. Wie sehen Sie diesen Konflikt jetzt im Nachhinein? Interessanterweise habe Sie in einem Statement Verständnis für Proteste gezeigt.

Das stimmt einfach nicht. Es wird zum Beispiel bei meiner Burschenschaft zu recht kritisiert, dass es 1878 den sogenannten Arier-Paragrafen gegeben hat. Bei der Kundgebung wurde mir dann vorgeworfen, dass wir diesen Paragrafen seit 2011 wieder hätten. Das ist absolut falsch. Unsere Satzungen liegen bei der Vereinsbehörde. Und glauben Sie mir, wenn in Vereinsstatuten so etwas stehen würde, dann wäre der Verein nicht zugelassen.

Ich habe in einem Buch, wo es um die Geschichte der Burschenschaft zwischen 1918 und 1938 gegangen ist, ein Verzeichnis hergenommen, wo über 150 Personen aufgelistet sind. Jetzt macht man sich da an einer Person besonders fest, wobei ich bereits im Bundespräsidentschaftswahlkampf gesagt habe, dass ich im Lichte neuer Erkenntnisse, die mir nicht bekannt waren, das anders geschrieben hätte. Und diese eine Person reizt jetzt auch noch im Jahr 2024.

Ich möchte mich in organisatorische Angelegenheiten der jüdischen Gemeinschaft in Österreich nicht einmischen. Nach dieser Kontroverse haben sich aber viele jüdische Mitbürger bei mir gemeldet und gesagt, dass die Vorgangsweise der Hochschülerschaft nicht geht. Es gibt viele jüdische Menschen außerhalb der IKG, die den Dialog mit mir suchen wollen. Dem werde ich auch nachkommen.

Da ist an sich gar keine Entscheidung notwendig. Ich würde empfehlen, das Gesetz über den Nationalfonds zu lesen. Da steht drinnen, dass der Präsident den Fonds leitet. Es gibt auch keine Stellvertreterregelung, außer im Krankheitsfall. Ich bin am 24. Oktober bei der Angelobung gefragt worden, ob ich die Gesetze und die Verfassung der Republik einhalte. Ich habe mit ja geantwortet. Ich werde daher auch dieses Gesetz einhalten und den Vorsitz führen.

Kommen wir zum zweiten Aufreger in Ihrer noch kurzen Amtszeit, zum Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Parlament. Hätten Sie zu dem Treffen nicht auch die anderen Parteien einladen müssen?

Ich habe die Kritik gehört, dass ich zum Beispiel meinen Kollegen im Präsidium, Peter Haubner, nicht verständigt habe. Es wurde mir aber kommuniziert, dass Viktor Orban mich treffen möchte. Wenn er kommt, um mir zu gratulieren, gehe ich davon aus, dass er nicht die anderen treffen möchte. Was diese repräsentativen diplomatischen Dinge betrifft, verlasse ich mich voll auf die dafür zuständige Abteilung der Parlamentsdirektion. Dort wurde das diplomatische Protokoll erstellt.

Viktor Orbán und seine Delegation saßen allerdings einer reinen FPÖ-Delegation mit Herbert Kickl an der Spitze gegenüber.

Es war ein Gespräch des Ministerpräsidenten und seines Stabes mit mir und meiner Begleitung, wo Herbert Kickl danach eine Besprechung mit Orbán gehabt hat, bei der ich nicht mehr anwesend war. Ich habe mich darauf verlassen, dass der diplomatische Dienst der Parlamentsdirektion im Haus sagt, so kann ich es machen. Hätten die etwas anderes gesagt, hätte ich es anders gemacht.

Sie werden die vielen Veranstaltungen im Parlament, die es unter Wolfgang Sobotka gegeben hat, zurückfahren. Warum?

Das werde ich. Nicht deswegen, weil ich sie nicht möchte oder nicht schätze, sondern ich höre von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, dass das in personeller Hinsicht bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht. Bei manchen Veranstaltungen im Haus waren die Lokale sogar so belegt, dass die Abgeordneten Ausschusssitzungen nicht mehr direkt im Parlament machen konnten. Bei aller Wichtigkeit der Öffnung möchte ich das Haus wieder an die Abgeordneten zurückgeben. Es ist weniger ein Veranstaltungslokal, es sollte auch kein Kunstmuseum werden. Es ist ein Ort der Gesetzgebung.