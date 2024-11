Die Grünen wollen nämlich per Antrag den Vorsitz im Nationalfonds für die NS-Opfer vom Amt des Nationalratspräsidenten - und damit von Rosenkranz - entkoppeln . Dass die Ämter miteinander verknüpft sind, ist eine Verfassungsbestimmung.

Der Kuratoriumsvorsitz solle künftig, genauso wie die Mitglieder, im Hauptausschuss des Nationalrats gewählt werden. So würde eine "saubere gesetzliche Lösung" gewährleistet, um "Rosenkranz von diesem Amt fernzuhalten."

Sollte Rosenkranz weiterhin den Vorsitz über die beiden Fonds haben, könne Deutsch als Kuratoriumsmitglied nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen: "Ich kann dort nicht dabei sein", so Deutsch im Ö1-Morgenjournal. Es ginge auch nicht, dass beim Wiesenthal-Preis ein "deutschnationaler Burschenschafter dort das Sagen und das Reden hat."

Thema in der Präsidiale wird auch ein Ansuchen des Ukrainischen Botschafters sein, die Fassade des Parlaments auf der Wiener Ringstraße zum Anlass der 1.000 Tage Krieg in den Farben seiner Nation zu beleuchten. Die Beleuchtung des Parlaments droht jedoch an der FPÖ zu scheitern. Mehr dazu lesen Sie hier: