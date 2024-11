Ukraine-Krieg: Beleuchtung des Parlaments droht an FPÖ zu scheitern

Einstimmigkeit kein Muss

Ausgangspunkt ist ein Brief, der am Freitag im Büro des blauen Nationalratspräsidenten eingetroffen ist (siehe Artikel oben): Darin bittet der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets, die Fassade des Parlaments auf der Wiener Ringstraße zum Anlass der 1.000 Tage Krieg in den Farben seiner Nation zu beleuchten. So, wie heuer schon am 24. Februar zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion.

Prinzipiell könnte der Parlamentspräsident die Entscheidung alleine treffen – die Präsidiale ist nur ein Beratungsgremium, und dass dort das Einvernehmen herzustellen ist, ist eine „Usance“ – kein Muss.

Der frühere Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich über diese Usance beispielsweise hinweggesetzt, als im März 2023 eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Nationalrat anstand. Die FPÖ war in der Präsidiale dagegen, stattgefunden hat die Video-Ansprache dann trotzdem – woraufhin der FPÖ-Klub geschlossen den Saal verließ, auch einige SPÖ-Abgeordnete fehlten.