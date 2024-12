Verzögerung bei Auslieferung: ÖVP fragt Rosenkranz, was er unter "sofort" versteht

Medialer Druck

Konkret geht es um ein Ermittlungsverfahren wegen Wiederbetätigung, das die Staatsanwaltschaft Wien gegen Norbert Nemeth, Harald Stefan und Martin Graf einleiten will. Vorher muss aber noch Immunität der drei Abgeordneten aufgehoben werden.

Ein entsprechendes Schreiben gelangte am 20. November bei Rosenkranz ein, am 29. November berichtet der Standard darüber. So haben die anderen Fraktionen davon erfahren. Am selben Tag wurde das Ersuchen dann an die zuständige Nationalratskanzlei übermittelt.