Ringen um Entscheidung zum Verbot der aktiven Sterbehilfe

Rund 500 Fälle stehen auf der Tagesordnung der seit 21. September laufenden Herbstsession des Verfassungsgerichtshofs (VfGH); 52 davon werden im Plenum diskutiert, darunter die Frage, ob die §§ 77 und 78 StGB (Verbot der „Tötung auf Verlangen“ sowie der „Mitwirkung am Selbstmord“) aufgehoben werden sollen.

Bereits in der Junisession wurde darüber ohne Ergebnis verhandelt – und es gibt Vermutungen, dass eine Entscheidung ein weiteres Mal vertagt werden könnte; die laufende Session endet am 10. Oktober, die nächste beginnt am 23. November.