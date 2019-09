Richter wegen Grasser-Tweets verurteilt

Denn das Vertrauen in die Unparteilichkeit der Rechtsprechung bedingt, dass ein Richter seine äußere und innere Unabhängigkeit, seine Neutralität und erkennbare Distanz, die auch in aktuellen politischen Auseinandersetzungen spürbar bleiben muss (wobei eine sachliche Teilnahme an einem [partei-]politischen Diskurs vorliegend nicht in Rede steht), auf keine Weise in Frage stellt."

Beschränkungen bei Meinungsfreiheit hinzunehmen

In diesem Sinn haben Richter aufgrund ihrer besonderen Funktion im Rechtsstaat weitergehende Beschränkungen bei ihren Meinungsäußerungen hinzunehmen, entschied der OGH (2Ds4/19i), der hier als Disziplinargericht für Richter und Staatsanwälte agierte.

Der Richter ist Ehemann jener Richterin, die seit Dezember 2017 den Strafprozess gegen Grasser und andere wegen Korruptionsverdachts führt. Grassers Verteidiger hatten vor Prozessbeginn wegen der Tweets ihres Ehemanns einen Ablehnungsantrag wegen Befangenheit gegen die Richterin gestellt, der aber nicht erfolgreich war. Aus den Kommentaren des Ehegatten seien keinesfalls Rückschlüsse auf Haltung und Ansichten der zuständigen Vorsitzenden zu ziehen, hieß es im Entscheid.