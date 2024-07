Die Erst- und Weiterverordnung ist damit auch für Nicht-Mediziner erlaubt

Hier bahnt sich nun eine weitreichende Änderung an. Aus dem Ministerium heißt es dazu gegenüber dem KURIER: "Diplomiertem Pflegepersonal wird nun auch die Erst- und Weiterverordnung ausgewählter Arzneimittel erlaubt."