Wahlärzte: Abrechnungen für Patienten ab Juli deutlich erleichtert

Will man einen Teil der Kosten zurückerstattet bekommen, führt daran kein Weg vorbei. Doch genau das soll sich ab 1. Juli nun ändern.

Diese sieht vor, dass ab 1. Juli Wahlärztinnen und Wahlärzte in Österreich - sofern eine Zustimmung durch den Patienten oder die Patientin vorliegt - Honorare selbst bei der Krankenkasse einreichen.

Wie der Standard zuerst berichtet, haben sich die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), Ärztekammer und das Gesundheitsministerium nach langem Hin und Her auf eine Lösung geeinigt.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es von Minister Johannes Rauch (Grüne): "Mit der direkten Abrechnung von Wahlarztrechnungen mit der Krankenversicherung schaffen wir kurzfristig eine zusätzliche Erleichterung für Patientinnen und Patienten. Sie erhalten so schnell und einfach einen Teil des Honorars zurück, bürokratischer Aufwand entfällt."

Doch wie so oft gibt es auch bei dieser neuen Regelung Ausnahmen.

Bereits vor der gesetzlichen Verankerung des Onlinesystems "WAH online" nutzten laut ÖGK über 1.000 Wahlärztinnen und Wahlärzte die elektronische Einreichung. In Österreich gibt mit Stand 2023 über 11.000 niedergelassene Ärzte, ohne Kassenvertrag.

Bei der ÖGK heißt es gegenüber dem KURIER: "Durch die direkte elektronische Übermittlung wird sich die Bearbeitungsdauer jedenfalls deutlich verkürzen." Ob das stimmt, wird sich zeigen. Bisher warten Patientinnen und Patienten oft mehrere Monate auf die Überweisung des Teilbetrages.

Die Teilrefundierung der Wahlarztkosten sieht so aus, dass etwa die ÖGK grundsätzlich 80 Prozent des Betrags erstattet, die als Tarif für die Leistung bei einem Kassenarzt angefallen wäre. Das sind jedoch im seltensten Fall auch 80 Prozent des Honorars, weil die Tarife von Wahlärztinnen und Wahlärzten in der Regel höher sind als jene von Kassenärzten. Wahlärzte sind hierzulande an keine Tarifordnung gebunden.