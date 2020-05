Republik gedenkt dem Kriegsende vor 75 Jahren

Der ORF widmet seinerseits heuer dem Gedenken insgesamt 110 Programmstunden:

Aufgrund der Beschränkungen infolge der Corona‐Pandemie findet der diesjährige Gedenktag zum Kriegsende in Europa nicht an einem Ort und auch

nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt statt, sondern setzt sich aus verschiedenen an unterschiedlichen Orten voraufgezeichneten Elementen zusammen.

So werden die Wiener Philharmoniker im Prunksaal der Nationalbibliothek spielen, die Reden von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner

Kogler werden im Bundeskanzleramt stattfinden, Grußbotschaften der Signatarmächte Frankreich, Russland, Vereinigtes Königreich und Vereinigte

Staaten von Amerika werden zugespielt und ein vom ORF produzierter Film über die historische Entwicklung Österreichs vom 8. Mai 1945 bis heute zu

sehen sein. Dem Vernehmen nach haben es sich die Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Vladimir Putin, nicht nehmen lassen, persönlich eine Grußbotschaft aufzuzeichnen.

Die Wiener Sängerknaben steuern ein Video bei. Ein einleitendes Gespräch von Bundeskanzler Kurz mit Festredner Hugo Portisch wurde im

Wiener Volksgarten aufgezeichnet. Die Festrede kommt von Hugo Portisch.

Freitagabend sendet der ORF zudem eine ZiB2-Spezial, die bis 22.25 Uhr verlängerte Sendung hat unter anderem einen historischen Schwerpunkt im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Zu den Lehren und den Folgen nach dem Zweiten Weltkrieg, zur Einigung Europas und zur heutigen Krise der Europäischen Union kommt es live zum seltenen Aufeinandertreffen der beiden früheren Bundeskanzler Franz Vranitzky und Wolfgang Schüssel.