Weltkriegsende: Ein Sieg und eine Teilung Europas, die blieb

„Freiheit und Demokratie waren für uns nichts Gewohntes, sondern persönliche Entdeckungen. Wir wollten nicht einfach Teil der bestehenden Welt werden. Wir wollten eine neue erobern. 1989 und 1990 sahen wir uns als Avantgarde“, so erinnert sich der aus Bulgarien stammende Politologe Ivan Krastev in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Falter an diese Tage des Umbruchs.

Warum aber wurde nichts aus dieser Eroberung einer neuen Welt? Warum wich die Euphorie rasch der Ernüchterung und schließlich der tief sitzenden Frustration, die die Länder Ostmitteleuropas heute nicht loslässt? Krastev genießt inzwischen internationales Renommee für seine Thesen zur neuen Spaltung Europas, zur „Europadämmerung“, wie er sie nennt.