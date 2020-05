Coronavirus: Warum Osteuropa verschont bleibt - und trotzdem leidet

In Ungarn sind bisher 383 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, in Tschechien 263, in der Slowakei laut offiziellen Zahlen 26.

Während der Westen händeringend und nur langsam die ersten Schritte aus der Gesundheitskrise macht, scheint im Osten Europas die Krankheit glimpflich verlaufen zu sein. Eine vorsichtige Suche nach Gründen:

Weniger Tests

Die naheliegendste Annahme ist, dass in diesen Ländern weniger Tests durchgeführt werden. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, doch selbst unter Berücksichtigung von Unsicherheiten beim Vergleich der Zahlen wirkt es, als ob Osteuropa weniger betroffen ist.

Weniger Alte

Eine Vermutung, die im britischen Guardian aufgestellt wird, ist die niedrigere Lebenserwartung. Die Gesundheitssysteme in vielen Mittel- und Osteuropäischen Ländern haben es mit einer geringeren Anzahl an Alten und Schwachen zu tun – die vom Coronavirus besonders betroffen wären.

Weniger Kontakte zu China

Die Flughäfen in Prag, Warschau oder Budapest sind nicht so sehr international vernetzt wie Paris, London, Berlin oder auch Wien.

Italien soll zudem vor allem deshalb so eine hohe Zahl an Infektionen am Ende des Winters gehabt haben, weil dort so viele chinesische Arbeiter tätig sind, die teils zum chinesischen Neujahr in ihre Heimat gereist sind. Diese Kontakte sollen die Länder in Osteuropa nicht haben, heißt es im Guardian. Doch am Balkan gibt es viele Kooperationen mit chinesischen Firmen beim Bau von Autobahnen oder Kraftwerken, mit der Teilnahme von Hunderten Arbeitern aus China, teils in eigenen Dörfern.

Mehr Masken

Die Maskenpflicht wurde in vielen Ländern Osteuropas verhältnismäßig früh eingeführt. Die slowakische Regierung wurde am 21. März angelobt – alle Beteiligten trugen Masken.