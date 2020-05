Gut für Österreich: Osteuropas Aufschwung nach Krise ungebrochen

Langfristiger Vorteil

Kurzfristig werde es für Österreich in der Region schwierig. "Aber ab dem kommenden Jahr dürfte sich die Abhängigkeit von Osteuropa zu einem Vorteil für Österreich wandeln, da die dortigen Länder am besten in der Lage sind, eine relativ starke Erholung zu verzeichnen", so Grieveson.

Die größten Investitionen Österreichs befinden sich in den vier Visegrad-Ländern Tschechien, Ungarn, Slowakei und Polen sowie in Rumänien, Slowenien und am Westbalkan. Da Österreichs östliche Nachbarstaaten, insbesondere die Tschechische Republik und Slowenien, über gut ausgestattete Gesundheitssysteme verfügen - bessere als der Rest der Region - sollte es dort auch möglich sein, die Volkswirtschaften schneller wieder zu öffnen. Auch das wäre gut für Österreichs Geschäfte in der Region.

Institutionen rasch reagiert

Im Gegensatz zur Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 haben IWF und EBRD in der Region diesmal auch rasch reagiert, so Grieveson. "Das ist grundsätzlich positiv und auch sehr positiv für Österreich."

WIIW-Geschäftsführer Mario Holzner hielt fest, dass Österreich als ein "First Mover" in der Region dort langfristige Interessen hege. "Es sind viele Investitionen getätigt, die in der Regel sehr profitabel sind. Ich sehe keinen Grund, warum diese weniger werden sollten. Die Region ist und bleibt ein extrem wichtiger geographischer Raum für Österreichs Wirtschaft."