Benkos zweiter Prozess: Diesmal geht's um Luxusuhren und Manschettenknöpfe
Zusammenfassung
- Im Landesgericht Innsbruck beginnt ein Strafprozess gegen René Benko und seine Frau Nathalie wegen des Verdachts auf betrügerische Krida mit einem Schaden von 368.817 Euro.
- Benko soll Bargeld und Luxusuhren in einem Tresor bei Verwandten versteckt haben, um Gläubiger zu benachteiligen; seine Frau soll ihm dabei geholfen haben.
- Die Anklage sieht die Behauptung, die Uhren seien Geschenke an die Söhne, als Schutzbehauptung und verweist auf den zeitlichen Zusammenhang mit dem Insolvenzantrag.
- Die Strafdrohung beträgt bis zu zehn Jahre Haft, da der angeklagte Schaden die rechtliche Schwelle von 300.000 Euro übertrifft, wird die Schwere des Delikts schlagend.
Der zweite Prozess gegen den früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko hat Mittwochvormittag am Innsbrucker Landesgericht begonnen. Neben dem 48-Jährigen muss sich auch Ehefrau Nathalie Benko vor dem Schöffengericht verantworten. Beiden wird vorgeworfen, im Rahmen der Insolvenz Benkos als Einzelunternehmer 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseitegeschafft zu haben. Bargeld, Schmuck und hochpreisige Uhren sollen in einem Tresor bei Verwandten versteckt worden sein.
Dadurch sollen die Gläubiger geschädigt bzw. die Befriedigung von deren Forderungen verhindert oder geschmälert worden sein, wirft die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dem Ehepaar Benko vor. Bei den Vermögensgegenständen handelt es sich konkret um elf hochpreisige Uhren, Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und sonstigen Schmuck im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Zudem sollen 120.000 Euro in Bar in dem Tresor bzw. Safe im Haus der Angehörigen versteckt worden sein. Der Signa-Gründer wies die Vorwürfe bisher vehement zurück. Beiden Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.
Zweiter Benko-Prozess
-
Laut WKStA sollen René Benko und seine Frau Chats zum Zeitpunkt des Tresorkaufs gelöscht haben. Der entscheidende Hinweis zum Tresor kam von einem Bodyguard der Familie Benko - der KURIER hat ausführlich darüber berichtet.
-
Der Insolvenzverwalter wollte von Benko etwas über ein paar Manschettenknöpfe wissen, der Immobilien-Pleitier sagt, die könnten verloren gegangen sein.
Das sichergestellte Bargeld habe er selbst behoben, räumt Benko ein. Auf dem Dachboden im Haus bei Tante und Onkel wurde eine Schachtel mit 60.000 Euro Bargeld gefunden, das Nathalie Benko gehört. Sie soll ihren Mann beim Verbergen des Vermögens unterstützt haben, u.a. durch die Anschaffung des Tresors. Am 6. März, an dem Benko seinen Insolvenzantrag stellte, war Nathalie Benko zum Essen bei Onkel und Tante - dann wurde der Tresor bestellt.
-
Am 24. Jänner 2025 äußerte sich Benko noch nicht zu den Vermögensgegenständen, später sagte er, auch seine Frau trage Herren-Armbanduhren. Erst am 1. April kam es zu einer schriftlichen Stellungnahme seiner Verteidigung. Darin hieß es, je vier Uhren seien seinen beiden Söhnen zu Weihnachten 2021 geschenkt worden, drei weitere Uhren seien für ein Charity-Projekt seiner Frau bestimmt gewesen.
Die Ermittler haben jedoch Familienfotos von der Weihnachtsfeier 2021 ausgewertet - es fanden sich unter den Geschenken keine Uhren, sondern übliche Geschenke. Fotos würden zeigen, dass Benko nach Weihnachten 2021 weiter die angeblich verschenkten Uhren getragen hat.
Es wurden elf Uhren im Tresor gefunden, eine zwölfte Uhr konnte am Wohnsitz der Familie Benko sichergestellt werden, diese ist aber nicht Teil der Anklage. Es könnte sein, dass diese nicht mehr Benko gehört.
-
Der Oberstaatsanwalt sagt, Pleitier Benko habe dem Insolvenzgericht ein Vermögensverzeichnis vorgelegt - soweit völlig unauffällig. Im März stieß der Insolvenzverwalter auf eine Rechnung eines Juweliers. Benko wiegelt aber ab, tatsächlich hat die SOKO Signa die Versicherungsunterlagen Benkos über Uhren gefunden. Im Tresor im Haus bei Verwandten Nathalie Benkos wurden auch hochwertige Ringe gefunden, deren Eigentümerschaft erst geklärt werden muss.
-
Der Oberstaatsanwalt beginnt mit seinem Vortrag: Benko wird betrügerische Krida zu Last gelegt, Nathalie Benko ein Tatbeitrag dazu.
Konkret wird Rene Benko vorgeworfen, elf Uhren und 120.000 Euro in bar versteckt zu haben. Die Entscheidung, die Vermögenswerte beiseitezuschaffen, soll zeitlich unmittelbar mit den Insolvenzereignissen zusammengefallen sein: Der Kauf des Tresors erfolgte am 6. März 2024 - jenem Tag, an dem René Benko selbst den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen stellte. Die Lieferung des Safes erfolgte am 11. März 2024, kurz nach der tatsächlichen Eröffnung des Konkursverfahrens am 9. März 2024. Die Gegenstände wurden bis zur Hausdurchsuchung am 23. Jänner 2025 im Tresor in Pfunds versteckt. An diesem Tag wurde dort der Tresor entdeckt und die Wertgegenstände (elf Uhren, Manschettenknöpfe) gefunden. René Benko hatte die Existenz dieser Vermögenswerte seinem Insolvenzverwalter und seinen Gläubigern verschwiegen.
-
Die Verhandlung hat begonnen. Richterin Heide Marie Paul beginnt mit Befragungen zur Person. Bei René Benko seien die Umstände gleich geblieben - Einkünfte hat er aufgrund der U-Haft aktuell nicht.
Nathalie Benko sagt, sie sei weiterhin verheiratet und "Vollzeit-Mami". Sie macht keine weiteren Angaben zu ihrer Einkommenssituation.
-
Mit einigen Minuten Verspätung ist Nathalie Benko, begleitet von ihrem Rechtsbeistand Michael Hohenauer, eingetroffen.
Nach dem Passieren der Sicherheitskontrolle wird sie von Polizisten zum Saal begleitet - sie nimmt rechts neben ihrem Mann Platz, getrennt durch eine Polizistin.
-
Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wann kommt Nathalie Benko? Sie sollte schon da sein, es ist bereits nach 09.00 Uhr.
-
Jetzt wird Benko in den Gerichtssaal gebracht, die Kamerateams belagern ihn. Er macht keinen entspannten Eindruck - im Gegenteil.
Diesmal sitzt René Benko auf der rechten Seite des großen Schwurgerichtssaals.
-
Vor dem Gerichtsgebäude warten Fotografen vorerst vergeblich auf die Ankunft von Nathalie Benko, meldet KURIER-Redakteur Christian Willim.
-
Nur noch wenige Minuten bis der Prozess startet, die Kameraleute haben sich bereits in Position gebracht.
-
Es herrscht gespannte Ruhe. Alle warten auf die Ankunft von René Benko und seiner Frau Nathalie.
-
Das ist Beweislage der WKStA
Die Entscheidung, die Vermögenswerte beiseitezuschaffen, soll zeitlich unmittelbar mit den Insolvenzereignissen zusammengefallen sein: Der Kauf des Tresors erfolgte am 6. März 2024, dem Tag, an dem René Benko selbst den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen stellte. Die Lieferung des Safes erfolgte am 11. März 2024, kurz nach der tatsächlichen Eröffnung des Konkursverfahrens am 9. März 2024. Die Gegenstände wurden bis zur Hausdurchsuchung am 23. Jänner 2025 im Tresor in Pfunds versteckt.
An diesem Tag wurde dort der Tresor entdeckt und die Wertgegenstände (elf Uhren, Manschettenknöpfe) gefunden. René Benko hatte die Existenz dieser Vermögenswerte seinem Insolvenzverwalter und seinen Gläubigern verschwiegen. Noch am selben Tag wurde René Benko festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Die Anklageschrift wertet die Aussagen von René Benko, wonach er die wertvollen Uhren und Manschettenknöpfe bereits zu Weihnachten 2021 seinen minderjährigen Söhnen geschenkt habe und sich diese lediglich "ausborgen" würde, als reine Schutzbehauptungen. Denn: Laut Ankläger seien Geschenke solcher hochpreisiger gebrauchter Luxusuhren für minderjährige Kinder unüblich.
-
Was Benko vorgeworfen wird
Benko wird vorgeworfen, Vermögenswerte wie 120.000 Euro in bar und hochpreisige Luxusuhren und Manschettenknöpfe im Wert von 248.817 Euro in einem Tresor im Haus von Verwandten seiner Frau versteckt zu haben. Dies soll deshalb geschehen sein, um den Befriedigungstopf seiner Gläubiger – darunter das Finanzamt Österreich und mehrere Unternehmen – zu schmälern, wodurch ein Schaden von insgesamt 368.817 Euro entstand. Nathalie Benko soll ihrem Mann dabei geholfen haben.
Die Anklageschrift widerlegt explizit René Benkos Behauptung, er habe die teuren Uhren seinen minderjährigen Söhnen geschenkt. Das Ehepaar bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Es sollen ein Gutachter für die Wertgegenstände und vier Zeugen gehört werden. Zwei Zeugen sind Tante und Onkel von Nathalie Benko, in deren Haus der ominöse Tresor aufgestellt wurde. Dass sie als Verwandte aussagen werden, ist eher unwahrscheinlich, sie werden sich wahrscheinlich auf das Aussageverweigerungsrecht berufen.
-
In wenigen Minuten startet der Prozess. Die Medienvertreter dürfen nun in den Gerichtssaal.
-
René Benko wird aus dem Innsbrucker Ziegelstadel, wie die Justizanstalt im Volksmund heißt, vorgeführt. Dorthin wurde er für den ersten Strafprozess im Oktober aus Wien überstellt. Seine Frau wird das Gerichtsgebäude auf freiem Fuß betreten.
-
Großer Andrang
Auch diesmal ist der Medienrummel groß. 50 Medien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz haben sich zur zweiten Hauptverhandlung angemeldet, um das Verfahren im Schwurgerichtssaal zu verfolgen.
Für den KURIER berichten Kid Möchel und Christian Willim aus Innsbruck.
-
Einen schönen guten Morgen!
Heute, Mittwoch, 09.00 Uhr, ist es soweit: Im Landesgericht Innsbruck beginnt ein neuer Strafprozess gegen den Immobilienpleitier René Benko. Doch diesmal wird es ein Paarlaufen, denn auch seine Frau Nathalie sitzt auf der Anklagebank.
Worum geht es heute? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihnen das Verbrechen der betrügerischen Krida vor. Die Strafdrohung beträgt bis zu zehn Jahre Haft. Da der angeklagte Schaden die rechtliche Schwelle von 300.000 Euro übertrifft, wird die Schwere des Delikts schlagend und eine mögliche Strafe deutlich höher.
Der Schöffenprozess war am Mittwoch von 9.00 bis 18.00 Uhr anberaumt. Für den 16. Dezember ist ein zweiter Verhandlungstag angesetzt. Es könnte aber schon am Mittwoch ein Urteil geben. Benko war in einem ersten Krida-Prozess in seiner Heimatstadt im Oktober - nicht rechtskräftig - zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Hinsichtlich einer 300.000-Euro-Schenkung an seine Mutter wurde er für schuldig befunden. In einem zweiten Anklagepunkt rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro für eine Innsbrucker Immobilie wurde der ehemalige Unternehmer hingegen freigesprochen. Sowohl Benkos Anwalt Wess als auch die WKStA brachten Rechtsmittel gegen das Urteil ein.
Kommentare