Italien lässt Anklage gegen René Benko fallen

Die Pleite des Signa-Konzerns hat nicht nur in Österreich zu Ermittlungen und Gerichtsverfahren geführt, auch in Italien stand der gefallene Immobilieninvestor René Benko im Fokus der Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Trient verdächtigte Benko, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein. Diese soll laut Ermittlungsakten gegründet worden sein, um Konzessionen und Genehmigungen für Immobilienprojekte zu erlangen und daraus unrechtmäßige Gewinne zu erzielen. Im Zuge der Ermittlungen wurden unter anderem Signa-Büros in Bozen durchsucht. Gegen Benko wurde gar ein Haftbefehl erlassen, der in Österreich jedoch nicht vollstreckt wurde.

Keine Straftaten Nun die Wende: Laut Berichten oberitalienischer Medien hat die Staatsanwaltschaft in Trient beantragt, die zentralen Vorwürfe fallen zu lassen. In einem 24-seitigen Antrag wird begründet, dass weder der sogenannte Mafia-Paragraf noch der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung aufrechterhalten werden können. Es habe keine entsprechenden Straftaten gegeben, eine Verurteilung sei somit nicht realistisch. Damit könnten die Ermittlungen gegen Benko in Italien vollständig eingestellt werden. Ein Untersuchungsrichter muss dem Antrag allerdings noch zustimmen. Von den ursprünglich 35 Vorwürfen gegen Benko und seine Mitbeschuldigten sollen die meisten eingestellt werden. Ein Großteil der 77 Beschuldigten wird nicht angeklagt. Übrig bleiben könnten lediglich Verfahren wegen vergleichsweise kleinerer Delikte wie Amtsgeheimnisverletzung, Steuervergehen oder unkorrekter Vergabeverfahren. Auf die Verfahren in Österreich hat diese Entwicklung keine Auswirkungen.