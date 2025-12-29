Der Name René Benko stand jahrelang für einen kometenhaften Aufstieg, abgehobenen Luxus und exklusivste Immobilien. Als Gründer der Signa-Gruppe baute der 48-jährige Tiroler Unternehmer mit viel Fremdkapital ein Milliarden-Imperium auf, das von pompösen Immobilienprojekten bis zu prestigeträchtigen Kaufhäusern reichte. Doch was jahrelang als Erfolgsstory gefeiert wurde, ist mit Ende 2023 zur größten Pleite der europäischen Wirtschaftsgeschichte mit rund 40 Milliarden Euro Verbindlichkeiten geworden. Seit 24. Jänner 2025 ist Benko in U-Haft, sein Ruf ist völlig zerstört. Benko sitzt wegen Tatbegehungsgefahr. Das heißt, die WKStA befürchtet, dass er in Freiheit weitere Straftaten begehen wird. Das wird von seinem renommierten Verteidiger Norbert Wess heftig bestritten. Nach zwei Anklagen kassierte er zwei Urteile: Im Oktober 2025 fand der erste Prozess gegen Benko vor dem Landesgericht Innsbruck statt. Dort wurde er wegen betrügerischer Krida und 300.000 Euro Schaden zu zwei Jahren Haft verurteilt – eine Entscheidung, die zwar noch nicht rechtskräftig ist, aber die Richtung der Verfahren deutlich festlegte. Im zweiten Verfahren fasste er im Dezember wegen 100.000 Euro Schaden 15 Monate bedingte Haft aus. Auch dieses Urteil ist nicht rechtskräftig.

Doch diese Fälle waren bisher eher Peanuts. Benko drohen weitere Anklagen, die ihn noch tiefer in den Abgrund ziehen werden. Oder anders gesagt: Waren die ersten beiden Verfahren sportlich betrachtet Sprints, so könnten die nächsten Verfahren zu einem Marathonlauf ausarten. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm rund um den Zusammenbruch der Signa-Gruppe zahlreiche Straftaten vor. Doch solange Benko seine tatsächlichen Vermögensverhältnisse nicht offenlegt, schaut es für ihn düster aus, meint ein Experte. Konkret geht es um das Vermögen der Laura Privatstiftung und der IngBe Stiftung, deren Machthaberschaft ihm zugerechnet wird. In beiden Stiftungen soll die Familie Benko Millionenvermögen bunkern. Nach Angaben der WKStA umfasst der Signa-Komplex mehr als ein Dutzend Ermittlungsstränge.