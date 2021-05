Rendi-Wagner zum 1. Mai mit wenig Kritik und viel Vision

Mehr Ökologie, eine bessere Ökonomie, mehr Pflege und einen stärkeren Sozialstaat – das ist die Botschaft von SPÖ-Bundesvorsitzender Pamela Rendi-Wagner in ihrer Videorede zum diesjährigen 1. Mai.

Schon zum zweiten Mal nach 2020 können Österreichs Genossinnen und Genossen den Tag der Arbeit nicht öffentlich feiern, auch der Rathausplatz in Wien, wo sonst einige zehntausend Sozialdemokraten zusammenkommen, bleibt leer. Den Grund nennt Rendi-Wagner gleich zu Beginn ihrer Rede: „Die Corona-Pandemie hat Österreich nach wie vor fest im Griff, seit nunmehr über einem Jahr. Die Pandemie hat allen Menschen in Österreich alles abverlangt.“

Kritik an der türkis-grünen Regierung kommt von der Oppositionschefin nur in fünf kurzen Sätzen am Anfang: „Auch die Regierung hat vielen Menschen in Österreich vieles abverlangt. Drei Rücktritte, zuletzt vom Gesundheitsminister. Streit und gegenseitige Schuldzuweisungen. Korruptionsverdacht. Und Chats, die tief blicken lassen in den Politbetrieb der ÖVP.“ Eine Abrechnung mit den politischen Gegnern schaut anders aus.

Und genau das scheint die Intention der 49-jährigen Fachärztin zu sein – weniger Kritik, dafür viel Vision: „Die Hürden, die vor uns liegen, sind hoch. Und dennoch sage ich: Der heutige erste Mai gibt uns Hoffnung, Mut und Zuversicht für alles, was vor uns liegt.“

Wenn in Österreich erst einmal eine hohe Durchimpfung geschafft sei, werde „vieles im Land wieder anders sein“, aber auch besser? „Wir müssen uns die Frage stellen, wie unser Land nach Corona aussehen soll?“, fragt Rendi-Wagner rhetorisch und sagt dann: „Ich habe eine sehr genaue Vorstellung davon. Ein wirtschaftlich starkes, sozial gefestigtes und ökologisches Österreich ist möglich – wir müssen es nur wollen.“