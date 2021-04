Rendi-Wagner bei MAN in Steyr: "Alle Konzepte sind zu prüfen"

In der Debatte um die Schließung des MAN Werkes in Steyer hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch MAN-Mitarbeiter und Betriebsratsvertreter zu Gesprächen über die aktuelle Situation und die Zukunft des Standorts getroffen. Dabei bekundete sie vollste Solidarität mit der Belegschaft.

"Die Belegschaft hat das Werk mit viel Fleiß zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb gemacht. Dass Gewinne und Standortgarantien plötzlich nichts mehr wert sind, will die Belegschaft zu recht nicht akzeptieren. Jetzt braucht es rasch einen MAN-Gipfel mit allen Beteiligten, um eine gemeinsame zukunftsfähige Lösung zur Rettung der Arbeitsplätze zu finden", erklärte Rendi-Wagner. Mit Vorschlägen an die Bundesregierung wolle die SPÖ eine gemeinsame Lösung anregen, um die Schließung des Standorts in Steyr zu verhindern und die direkt und indirekt betroffenen 8.400 Arbeitsplätze zu retten.