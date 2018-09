Rendi-Wagner will in SPÖ umrühren: Drozda statt Schieder?

Der Rückzug von Christian Kern als SPÖ-Chef löst eine größere Personalrochade aus. Zwar hat sich Pamela Rendi-Wagner überraschend schnell als neue Parteichefin durchgesetzt, aber intern stehen bei weitem nicht alle Genossen so geschlossen hinter ihr, wie sie es nach außen hin glauben machen wollen. Skeptiker gibt es in der Gewerkschaft und in der Wiener SPÖ, vor allem in der Außenbezirks-Fraktion von Bürgermeister Michael Ludwig. Die urbanen Innenbezirke stehen an Rendi-Wagners Seite, sie war auch Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl im Wahlkreis Wien-Innen-West.