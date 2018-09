ORF-Talk über SPÖ: Wunden lecken mit dem "Doskozil von damals"

An einer Stelle wurde sie von Reiterer ziemlich abrupt unterbrochen und mit einer neue Frage konfrontiert. Ob Rendi-Wagner nicht bald Klubchefin werden solle und wen diese dann beerben solle: Klubobmann Kern oder den geschäftsführenden Klubobmann Andreas Schieder?

Die 25-Jährige gab eine sehr alt klingende Antwort: "Diese Frage werden die Gremien entscheiden."

Wobei: Dass die neue Parteichefin schon bald die Klubspitze einnehmen wird, kann nicht als großes politisches Geheimnis gewertet werden. Darauf wies auch Innenpolitik-Journalist Andreas Koller ( Salzburger Nachrichten) hin.

Jusos an die Macht?

Koller sprach ein Kern'sches Versäumnis an, das bisher nicht so auf der Tagesordnung aufschien. Er habe es nie verstanden, warum Kern nicht eine Juso wie Julia Herr in die Regierung geholt hat, während Ex-ÖVP-Chef Michael Spindelegger seiner Partei immerhin einen Staatssekretär Sebastian Kurz hinterlassen habe.

Die direkt angesprochene Jungsozialistin hatte erneut eine ziemlich abgeklärte Antwort parat: Jungsein allein ist noch keine politische Kategorie, wenn die Ideen alt sind, bringe das gar nichts, sagte sie sinngemäß und meinte damit Kurz. "Ich will mich nur dagegen wehren, dass man immer sagt, man braucht eine junge Person. (…) Wenn man junge Leute fordert, müssen das Leute sein, die Sachen neu machen, vielleicht radikaler an die Sache herangehen, die Dinge pointierter ansprechen."

Interessant ist, dass Herr das ausgerechnet dann sagte, als es darum ging, ob junge Leute wie sie nicht eine wichtigere Rolle in der SPÖ spielen sollten. Falsche Bescheidenheit? Vermutlich nicht.

Schlögl setzte gleich nach und schien selbst überrascht, Kern vor Kollers Vorwurf verteidigen zu müssen: Der scheidende Parteichef habe Herr für den ursprünglich mit 6. Oktober angesetzten Parteitag für die Wahl zur stellvertretenden Bundesparteichefin vorgesehen.

Andere Themen für die SPÖ

Auch Frau-Sein sei keine politische Kategorie, sagte Herr an anderer Stelle. Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle meinte hingegen, dass Rendi-Wagner auch als Frau durchaus andere Themen setzen könne, etwa in der Frauenpolitik, oder als Gesundheitspolitikerin auch in der Gesundheitspolitik. Oder in der Bildungspolitik. In solchen Bereichen sei Kern zuletzt säumig gewesen, er habe zu sehr "mit seiner Wirtschaftskompetenz" beweisen wollen, dass er doch der bessere Kanzler sei, sagte Stainer-Hämmerle.

Zum Glück räumte die Politologin mit dem medial immer wieder verbreiteten Behauptung auf, Rendi-Wagner sei nicht die erste Wahl gewesen. Nur weil drei andere mögliche Kandidaten abgelehnt hätten, sage das nichts über eine Reihung aus. Wäre zum Beispiel Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser "übrig geblieben", hätte auch niemand von einem Kandidaten zweiter Wahl gesprochen, argumentierte Stainer-Hämmerle.