Rendi-Wagner will Kickl-Rücktritt: "Kein Respekt vor Demokratie"

Nach anhaltender Empörung über Innenminister Herbert Kickls Aussage, die Europäische Menschenrechtskonvention sei nicht mehr zeitgemäß, bezieht nun auch SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner erstmals Stellung. Im Ö1-Morgenjournal fordert sie Kickl zum Handeln auf: "Hätte er noch einen Funken Respekt vor der Demokratie, würde er zurücktreten", so die SPÖ-Chefin.

Gleichzeitig wünsche sie sich von Bundeskanzler Sebastian Kurz mehr Courage in der Causa. "Ein einfaches Telefonat reicht nicht. Kurz hätte den Weg zum Bundespräsidenten suchen müssen, um Kickl aus dem Amt zu entlassen." Sie erwarte sich, dass der Bundeskanzler hier klar Stellung beziehe.

Kritik an Kickls Forderung kam zuletzt auch von Richter-Präsidentin Sabine Matejka. In der gestrigen ZiB2 hielt sie fest: "Die Menschenrechte sind das Fundament des Rechtsstaates. Wer sie in Frage stellt, stellt den Rechtsstaat in Frage."