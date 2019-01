Asyl und Abschiebungen: Kickl hat nur geringen Spielraum

Zieht eine Aberkennung automatisch eine Abschiebung nach sich?

Nein – und hier kommt die EMRK ins Spiel. Deren Artikel 3 besagt nämlich: „Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.“

Das heißt: Wenn einem straffälligen Flüchtling der Asylstatus aberkannt wird, ihm aber in seinem Heimatland Verfolgung, Folter oder gar der Tod drohen (wie das laut Einschätzung des UNHCR etwa in Syrien der Fall ist), kann er nicht dorthin abgeschoben werden. Er muss seine allfällige Strafe in Österreich absitzen und wird danach geduldet, bis sich die Menschenrechtslage im Herkunftsland ändert.