Trotz Rüffels von Kurz legt Kickl nach

Die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Eva Blimlinger, übte hingegen heftige Kritik an den Sagern der vergangenen Tage: „Diese Äußerungen sind ein Gefahr für die Demokratie. Selbstverständlich hat sich die Politik dem Recht unterzuordnen – das ist das Fundament der Verfassung.“

Dass es mehr Abschiebungen gab, bejubelte Kickl bei der Pressekonferenz: „Ich ziehe den Hut vor der Arbeit des Bundesasylamts“. Vor allem dass Österreich sechs der insgesamt 18 Abschiebeflüge aus der EU nach Afghanistan durchgeführt hat, wurde extra hervorgehoben. Auf die KURIER-Frage, ob auch Syrien als Abschiebeland künftig in Frage kommen könnte, antworte Kickl so: „Die rechtliche Beurteilung dazu ist im Laufen. Wir haben Syrien am Radar.“ Der Minister betonte aber mehrfach, das Österreich innerhalb der EU eine Vorreiterrolle einnehmen wolle bei den Abschiebungen.