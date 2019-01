Weiter scharfe Kritik an Kickl-Sager: "Unerträglich und unwürdig"

Für Friedrich Forsthuber, Obmann der Fachgruppe Strafrecht in der Richtervereinigung, hat Kickl am "Wertegerüst unserer Rechtsordnung" gerüttelt: "Die Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaates sind klar definiert. Es gibt keine Demokratie light, keine Menschenrechte light." Der Innenminister habe offenbar "ausgelotet, was in einem gewachsenen demokratischen Rechtsstaat an Äußerungen der Bevölkerung zumutbar ist". Das verankerte Verständnis von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat müsse vor allem auch seitens der Zivilgesellschaft verteidigt werden, gab Forsthuber zu bedenken: "Ich klage an, wenn Äußerungen getätigt werden, wie dass das Recht der Politik zu folgen hat."

Sowohl Forsthuber als auch Enzinger zeigten sich verwundert, dass die Aussagen Kickls keinen breiteren Aufschrei zur Folge hatten. "Damit wurde eine rote Linie überschritten. Da ist die Politik und die Zivilgesellschaft dazu aufgerufen, das klar zu stellen", appellierte Forsthuber. Der demokratische Rechtsstaat sei "nicht vom Himmel gefallen", bekräftigte Enzinger. Insofern hätte er sich nach Kickls Auftritt "erhofft, dass dazu klarere Meldungen von der Politik kommen."