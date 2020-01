Rendi-Wagner enttäuscht von Grünen: "Treten ihre Werte mit Füßen"

Untersuchungsgegenstand zu unbestimmt?

Von dem von Rot-Pink geplanten Ausschuss bleibt da nicht mehr viel übrig. Die beiden Oppositionsparteien wollten gleich alle Postenbesetzung während der türkis-blauen Regierung untersuchen – inklusive Neustrukturierung der Finanzmarktaufsicht und auch Teile der Ibiza-Ermittlungen.

Es sei gesetzlich festgehalten, dass es nicht zulässig ist, mehrere Themen in einem U-Ausschuss zu sammeln, sagte die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer gestern in der ZiB2 im ORF. In den Augen Maurers handelt es sich dabei also weniger um eine politische Frage, als um eine rechtliche. „Der Ball liegt nun beim Verfassungsgerichtshof.“ Dieser soll nun innerhalb von vier Wochen entscheiden, welcher Untersuchungsumfang nun rechtskonform ist (siehe auch Video).