Rendi-Wagner attackiert Doskozil: "Das sind schmutzige Methoden"

Es ist die nächste Eskalation im Streit zwischen SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und der SPÖ Burgenland um Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Mittwochabend berichtete zuerst die Tageszeitung Österreich laut Vorabmeldung, die SPÖ Burgenland wolle keine Mitgliedsbeiträge an die Bundespartei mehr bezahlen. Der Information kam von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der sich "empört zeigte". Ein Knalleffekt - doch die Landespartei dementierte das umgehend: "Genosse Deutsch hat hier offensichtlich etwas grob missverstanden", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Die Landesgruppe überwies die Beiträge am Dienstag. Fürst postete auf Twitter den dazugehörigen Beleg. Gesamtsumme: 17.000 Euro. Und er zeigte sich "schockiert": Deutsch habe Gesprächsinhalte eines Telefonats "verzerrt" an die Öffentlichkeit gespielt. "Sehr wohl habe ich ihn darauf hingewiesen, dass es ob einer Mitgliederinformation sehr viele kritische und empörte Reaktionen von unseren Mitgliedern und Funktionären gab", so Fürst.