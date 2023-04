Rendi-Erfinder Kern ist nun Team Doskozil

Vier der fünf noch lebenden SPÖ-Altkanzler hatten sich zuletzt hinter Pamela Rendi-Wagner gestellt: Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann bezogen im Kampf um den Parteivorsitz Position zugunsten der amtierenden Chefin. Nur (und ausgerechnet) deren Erfinder, Christian Kern, deklarierte sich zunächst nicht, wenngleich man ihn dem Lager von Hans Peter Doskozil zuordnete.

Nun hat Kern das bestätigt: In einem langen Facebook-Posting schrieb der Kurzzeit-Kanzler über seinen ehemaligen Verteidigungsminister, Doskozil habe „im Burgenland bewiesen, dass er hält, was er verspricht“. Wenngleich Kern auch lobende Worte für Rendi-Wagner und den dritten Kandidaten, Andreas Babler, findet, so sieht er doch mit Doskozil für die SPÖ „die besten Chancen“, „Blau-Schwarz zu verhindern“ („mein wichtigstes Anliegen“, so Kern). Am Donnerstag wird Kern auch Gast bei Doskozils „Freundschaft-Tour“ in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) sein.

Davor, am Mittwochabend, waren die drei Kandidaten in der Sondersendung „Kampf um die SPÖ“ auf Puls 24 zu Gast. Dass es dabei zu keiner Dreierkonfrontation kam, sondern alle einzeln interviewt wurden, lag an Hans Peter Doskozil – die anderen beiden wären zu einem gemeinsamen Auftritt bereit gewesen.

Darauf angesprochen, meinte der burgenländische SP-Chef, er halte einen solchen Schaukampf auf offener Bühne für die Mitglieder nicht mehr zumutbar und auch der Partei nicht zuträglich.