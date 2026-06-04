Ein Begriff, ein Ordnungsruf und eine Debatte bis in die Präsidialkonferenz des Nationalrats: Der Ausdruck "Remigration" sorgt derzeit einmal mehr für politische Aufregung. In der Präsidiale am Mittwoch wurde darüber debattiert, nachdem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) einen Ordnungsruf für die Verwendung des Begriffs zunächst verweigert hatte, die dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) später aber einen solchen erteilte.

Doch woher stammt die Bezeichnung, wie wurde sie vom wissenschaftlichen Fachausdruck zum politischen Schlagwort und warum ist sie heute so umstritten?

Woher stammt die Bezeichnung überhaupt?

Der Begriff "Remigration" ist mehrere Jahrhunderte alt und bezeichnete ursprünglich die Rückkehr von Menschen in ihr Herkunftsland. Lange Zeit wurde er vor allem in der Migrations- und Exilforschung als neutraler Fachbegriff verwendet.