Nach Treffen Rechtsextremer: Rücktritt beim Verein Deutsche Sprache

In Folge der Recherche zu einem Vernetzungstreffen radikal Rechter in Potsdam ist beim Verein Deutsche Sprache (VDS) ein Vorstandsmitglied zurückgetreten. Silke Schröder sei "mit ihrem Rücktritt einem Vereinsausschluss auf der Vorstandssitzung am kommenden Freitag zuvorgekommen", teilte Walter Krämer, Vorsitzender des Vereins mit Sitz in Dortmund am Montag mit. Sie habe zudem ihre Mitgliedschaft gekündigt.

Der Verein hatte sich bereits nach Bekanntwerden des Potsdamer Treffens durch eine Recherche des Medienhauses Correctiv in einer Stellungnahme vom Mittwoch "von den privaten Tätigkeiten seines Vorstandsmitglieds" distanziert.