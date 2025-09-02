Alle Details: Wie die Regierung für Wachstum und niedrigere Preise sorgen will

Die türkis-rot-pinke Bundesregierung hat sich auf ein umfassendes Paket für mehr Wirtschaftswachstum, eine Dämpfung der Inflation und Bürokratieabbau geeinigt. Die Eckpunkte, die im Rahmen der zweitätigen Regierungsklausur besprochen und beschlossen werden, liegen dem KURIER vor. Sie folgen der 2-1-0-Formel, die Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in den vergangenen Tagen beschworen hat: maximal zwei Prozent Inflation, mindestens ein Prozent Wachstum und null Toleranz gegenüber Extremisten.

Eine Milliarde Euro für die Wirtschaft

Laut WIFO stagniert die Wirtschaftsleitung weiterhin, das Bruttoinlandsprodukt war im zweiten Quartal 2025 nur um 0,1 Prozentpunkte höher als im Vergleichszeitraum 2024. Die Regierung will eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, um zumindest für ein Prozent Wachstum zu sorgen.

"Der Aufschwung ist kein Sprint, der Aufschwung ist ein Marathon", sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatssekretär Josef Schellhorn (Neos). Für umfassende Konjunkturmaßnahmen fehle das Geld, ergänzt Marterbauer. Welche Schritte die Regierung dennoch setzt: