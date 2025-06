Die energieintensive Industrie in Österreich soll für 2025 und 2026 wieder einen Strombonus erhalten, kündigte das Wirtschaftsministerium zum Pfingstwochenende an. Im Budget vorgesehen seien dafür jeweils 75 Mio. Euro, also in Summe 150 Mio. Euro. Zuletzt gab es diesen Strompreiskostenausgleich im Jahr 2022.

Betriebe: Investitionen in Maßnahmen zur Energieeffizienz

Damals seien 185 Mio. Euro an 44 Unternehmen ausgezahlt worden, so ein Ministeriumssprecher zur APA. Der Strompreis sei seit damals um rund 75 Prozent zurückgegangen.