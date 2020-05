Regierung sucht wieder nach fehlenden Milliarden

In den letzten Tagen, bevor die Budgets in Brüssel fällig waren, hieß es, die Kommission könnte erstmals von ihrem Recht Gebrauch machen und den Budgetentwurf eines Landes zurückweisen. Demnach soll die französische Regierung aufgefordert werden, in den nächsten Wochen ein überarbeitetes Budget vorzulegen.

Frankreich hätte eigentlich schon 2013 sein Haushaltsdefizit unter die Drei-Prozent-Schwelle bringen müssen. Wegen der Rezession in Europa gewährten die EU-Finanzminister einen Aufschub bis 2015. Das werde man nicht schaffen, heißt es aus Paris: Die Regierung von Präsident François Hollande will vorerst keine weiteren Sparpakete beschließen – es wäre auch fraglich, ob sie durchs Parlament zu bringen wären. Das Defizit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU soll laut Budgetentwurf von September nächstes Jahr 4,3 Prozent sowie 2016 3,8 Prozent betragen – und erst 2017 wieder unter drei Prozent sinken.