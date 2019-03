Terror-Kontakte: Regierung prüft Auflösung der Identitären

Nach dem Bekanntwerden einer Spende des Neuseeland-Attentäters an die rechtsextremen Identitären prüft die Bundesregierung nun die Auflösung der Organisation. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat an. Es gebe "keine Toleranz für gefährliche Ideologien, ganz gleich, aus welcher Ecke sie kommen".

Am Montagabend hatte der Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, selbst in einem Youtube-Video von einer Hausdurchsuchung in seiner Wiener Wohnung berichtet. Dies wurde dem KURIER am Dienstag bestätigt. Die Razzia war vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) durchgeführt und von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet worden. Auch Datenträger und Handys wurden von Sellner beschlagnahmt.

Das Innenministerium beziffert die Spende mit rund 1.500 Euro. Diese war den Behörden bereits länger bekannt und bei den bisherigen Ermittlungen wegen des Verdachts von Finanzvergehen von Sellner aufgefallen, weil sie höher war als andere Spenden. "Nun hat sie ein Gesicht bekommen", sagte Hansjörg Bacher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Denn: Der email-Absender passte zum Namen des Australiers, der in der neuseeländischen Stadt Christchurch 50 Menschen getötet hatte.