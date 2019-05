Regierung: "Pressefreiheit ist äußerst hohes Gut"

Einen gänzlich anderen Befund stellte die Opposition der Regierung aus. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda merkte an, die FPÖ habe offenbar "jegliche Hemmung in Sachen Pressefeindlichkeit verloren". Drozda nahm diesbezüglich auch Kurz in die Pflicht. Dieser müsse sicherstellen, dass die "skrupellosen Angriffe" seines Koalitionspartner auf unabhängige Medien und kritische Journalisten ein Ende haben. "Wie weit sollen die blauen Angriffe auf die Pressefreiheit noch gehen, bevor Kurz und Blümel echte Konsequenzen ziehen", so Drozda, der auf das "Abstürzen" Österreichs im Pressefreiheits-Ranking verwies. Österreich dürfe nicht "orbanisiert" werden.

"Pressefreiheit in Gefahr"

Auch NEOS-Spitzenkandidatin und Mediensprecherin Claudia Gamon warnte davor, dass überall in Europa rechte Parteien derzeit auch scheinbar unantastbare und selbstverständliche Werte wie die Meinungs- und Pressefreiheit angriffen. Auch in Österreich sei die Pressefreiheit in Gefahr, so Gamon: "Drohungen gegen Journalisten sind bei uns längst keine Einzelfälle mehr". Die Spitzenkandidatin verwies ebenfalls darauf, dass Österreich im Ranking der Pressefreiheit abgerutscht ist.