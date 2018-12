Regierung könnte Sonderklassegebühr fallen lassen

Durch den medizinischen Fortschritt sind jedoch die Behandlungsmethoden insofern besser geworden, dass operative Eingriffe immer öfter ohne Übernachtung im Spital möglich sind. Um 66 Prozent haben diese ambulanten Eingriffe in den letzten zehn Jahren zugenommen. Dadurch entgeht den Spitälern der Zugriff auf das Geld der Zusatzversicherten. Spitäler und Versicherungen kamen auf die Idee, VIP-Bereiche für Tagespatienten einzurichten. Das führte zu Protesten der Patientenanwälte und der Opposition.

VIP-Ambulanz

VIP-Bereiche mit Extra-Eingang, Fast Lane (soll heißen: schneller drankommen) und allerlei Komfort - also die sichtbare Zweiklassenmedizin in den Ambulanzen - soll nun explizit per Gesetz untersagt werden. Die Spitäler sollen das Geld anderweitig aufbringen, heißt es in Regierungskreisen. Am Donnerstag steht das Gesetz zur Abstimmung, im Nationalrat wird laufend über einen möglichen Abänderungsantrag verhandelt. Laut dem niederösterreichischen Patientenanwalt Gerald Bachinger gibt es zwei Möglichkeiten, das Gesetz zu präzisieren.