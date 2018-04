Regierung: Kassen-Kürzung und Mindestsicherung neu bis Sommer

"Rechnen mit gehörigem Widerstand"

Für viel Zores werden wohl auch die Pläne zur Zusammenlegung der Sozialversicherungen sorgen - hier geht es vor allem um die Selbstverwaltung. Geplant ist, die derzeit 21 Träger auf fünf zu reduzieren; bis Mitte Mai will man darum ein Modell vorlegen und im Ministerrat beschließen. Ob es genau fünf Träger würden, sei aber nicht fix: Es könnte natürlich auch weniger als fünf Sozialversicherungen geben, so Strache.

Was genau das bringen kann und wie effektiv diese Maßnahme wäre, können Sie hier nachlesen.

Bei den Patienten wolle man dabei aber auf keinen Fall sparen, versicherten beide, vielmehr will man in der Verwaltung ansetzen. "Die Sozialversicherungen haben mehr als 1000 Funktionäre und Privilegien, die es nicht braucht", so Kurz. So würden mehr als 300 Millionen Euro für Zusatzpensionen ausgegeben, Luxuspensionen lägen über 300 Prozent des maximalen ASVG-Werts.

Wie die Reform aber im Detail aussieht, ist aber nach wie vor unklar – die Frage, ob es künftig dieselben Bedingungen für alle Patienten geben wird, ließen Kurz und Strache offen. Fix sei aber jedenfalls, dass es eine "gravierende Änderung ist, die wir vorhaben", so Kurz. Ob man in die Selbstverwaltung der Kassen eingreifen wird, wird sich also erst weisen. Kurz dazu: "Das System sehen wir positiv, aber es gibt noch viele Fragen im Hintergrund. Wir rechnen mit gehörigem Widerstand."