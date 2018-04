Reform der Sozialversicherung: Großer Wirbel, wenig Effekt

Mit der Reform der Sozialversicherung wird es ernst. Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache werden heute, Dienstag, in einer Pressekonferenz ihre Pläne erläutern. Dabei wird die Zusammenlegung der Sozialversicherung wesentlicher Bestandteil sein.

Wie der Name schon sagt, geht es nicht um steuerfinanzierte Sozialtransfers, sondern um jene Leistungen, für die die Österreicher Versicherungsbeiträge abliefern. 17,5 Milliarden werden alljährlich über die Krankenversicherungen für die 8,8 Millionen Versicherten ausgegeben; 40,3 Milliarden gehen pro Jahr an die Pensionisten. Verwaltet werden die Sozialversicherungen von den Sozialpartnern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Bauern. Derzeit. Denn in diese sogenannte Selbstverwaltung will die Politik jetzt eingreifen – sehr zum Unmut von Sozialpartnern, die die Regierungspläne als „Verstaatlichung“ der Sozialversicherung bezeichnen.

Live ab 9.00 Uhr: Pressekonferenz von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache