Regierung geht in Klausur: Hilfspaket kostet schon jetzt 14 Mrd. Euro

Heute startet die türkis-grüne Regierung ihre zweitägige Klausur im Bundeskanzleramt. Ziel ist es, weitere Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise abzufedern.

Einige Details wurden vorab schon in den Medien angekündigt - und sorgten für viel Kritik von der Opposition. So etwa die geplante Einmalzahlung von 450 Euro an Arbeitslose. Das seien "Almosen", sagt die SPÖ und fordert weiter eine generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes.

Fixiert wird bei der Klausur zudem ein Familienbonus von 360 Euro pro Kind. Das Geld soll schon im September ausgezahlt werden.