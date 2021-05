Reformvorschlag: Hilfswerk fordert sofortigen "Pflegeturbo"

Hohe Wertschöpfung durch Pflege

Ist das in dieser Form leistbar? Ja, erklärte IHS-Expertin Monika Riedel. 1 Euro an Investition in die Pflege würde 1,7 Euro Wertschöpfung bringen. Das lasse sich "eindeutig belegen", so Riedel.

Im Pflegesektor würden beinahe nur Personalausgaben anfallen. Die Pflege sei kein Hochlohnbereich. Die Sparquote bei Personen mit niedrigerem Einkommen ist geringer, sie investieren einen höheren Anteil in den Konsum. "Sehr viel von diesen Ausgaben versandet nicht irgendwo, sondern fließt wieder ins System zurück." Und zwar etwa die Hälfte der Investitionen, schlussfolgerte Riedel. Im Jahr 2019 seien aus 459 Millionen Euro an Ausgaben für mobile Pflege etwa 1,14 Millionen an Wertschöpfung generiert worden.

Auch auf den Arbeitsmarkt hätten Investitionen in die Pflege positive Effekte. Die Pflege schaffe nachhaltige, saisonunabhängige Jobs, im städtischen wie auch im ländlichen Raum. Das wirke gegen Landflucht und fördere die regionale Entwicklung.