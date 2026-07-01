Reformpartnerschaft: Was bringen die neuen Beschlüsse?

Ob Jagd-, Bau- oder Jugendschutzrecht: Zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gibt es mannigfaltige Verflechtungen und Zuständigkeiten - und die Lage ist in jedem Land verschieden.

„Es ist positiv, dass sich die Gebietskörperschaften nun gemeinsam auf Reformen verständigt haben“, sagt Thomas Prorok, Geschäftsführer des Zentrums für Verwaltungsforschung KDZ, zum KURIER.

„Und es war auch gut, dass man nicht die Erwartung einer großen Bundesstaatsreform geschürt, sondern konkrete Einzelmaßnahmen beschlossen hat.“

Was die Verwaltung angeht, hält Prorok die Verwaltungsvereinfachungen beim Lehrpersonal für die größte Errungenschaft. Maßnahmen wie das neue Verwaltungsstrafregister (alle Verwaltungsstrafen werden bundesweit in einer Datenbank zusammengefasst, Anm.) seien zwar für die Bürger nicht unmittelbar spürbar, für eine moderne Verwaltung aber wichtig. Auch der Umstand, dass ausgedruckte Anträge oder die Barzahlung im Amt flächendeckend wegfallen, und dass Gemeinden bei der Lohnverrechnung und Ähnlichem künftig viel einfacher kooperieren können, hält der Experte für eine Verbesserung.

Auch die einheitliche Gemeindedaten–Plattform, dank der Nachweise, die der Staat längst hat, nicht erneut vorgelegt werden müssen, bringt Erleichterungen.

„Wenn Bürger den Meldezettel nicht immer dabeihaben müssen, weil ihn das Amt von einer Datenbank bezieht, ist das eine sichtbare Verbesserung“, sagt Prorok.

Manche Veränderung wirkt für die Bürger trotz allem wohl eher als Selbstverständlichkeit. Etwa, dass das Jugendschutzrecht nun endlich vereinheitlicht wird; dass Amtssachverständige in Zukunft in allen Bundesländern arbeiten dürfen („grenzüberschreitende Expertise“); oder dass man Verwaltungsverfahren nicht verzögern kann, indem man einfach nicht vor Gericht erscheint.

Das größte Manko am vorliegenden Paket ist aus Sicht des Experten, dass die Frage der Einsparungen und Kosten nur wenig bis gar nicht thematisiert wird.

Prorok: „Österreich hat in der Verwaltung sehr hohe Personal- und Sachkosten. Ja, die Leistungen sind gut. Aber angesichts des allgemeinen Sparkurses hätte man darstellen können, wo die Kosten gesenkt werden.“ Die Verwaltung werde möglicherweise schneller. „Aber sie wird vorerst nicht billiger.“