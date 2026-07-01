Reformpartnerschaft: Was sich bei Gesundheit und Bildung jetzt ändert

Ein Jahr ist es her, dass Bund, Länder und Gemeinden die „Reformpartnerschaft“ ins Leben riefen. Das Ziel: Endlich für jene Strukturbereinigungen in so zentralen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Energie, Verfassung und Verwaltung zu sorgen, die zu Ineffizienzen und Doppelgleisigkeiten führen, die sich das Land angesichts der aktuellen dramatischen Sparzwänge nicht mehr leisten kann.

Nun, nach einer finalen nächtlichen Marathon-Sitzung bis Dienstag kurz vor Mitternacht, liegen wie geplant die ersten Eckpunkte vor. Von einem Ergebnis, das sich herzeigen lasse, sprach Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in einer eilig nächtlich einberufenen Pressekonferenz. „So weit waren wir noch nie“, betonte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Doch kam die Regierung auch weit genug? Große Würfe lassen sich aus den vorliegenden Ergebnissen nicht hausauslesen: Vieles bleibt noch vage, manches ist altbekannt, große, radikale Einschnitte, wie von Experten gefordert, findet man nicht. Ein Überblick: