Rechtsstreit um Gurgel-Aktion in Wien - und sehr viel Geld

Eine KURIER-Anfrage an Lifebrain blieb am Mittwoch unbeantwortet. Was bekannt ist: Der Chef von Lifebrain ist eigentlich Herzchirurg, das Labor befindet sich am Areal der Klinik Penzing in Wien, die Testbefunde unterzeichnet ein Facharzt für Labormedizin. Und: Anders als in Tirol basiert die Gurgel-Aktion in Wien auf einer Ausschreibung der Bundesbeschaffung GmbH (BBG). Dort heißt es, Lifebrain sei für die Stadt Wien auf Basis der konkreten Bedarfslage Bestbieter gewesen.

Holzgruber spricht indes von einem „Billigstbieter-Prinzip“. Sollte das Handelsgericht Lifebrain stoppen, dann könnten andere Laboratorien in Wien (vertreten von der Ärztekammer) einspringen – aber wohl zu einem höheren Preis.