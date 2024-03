Beschuldigtenrechte: Anwälte mit neuem Vorstoß fürs Zitierverbot

Worum also geht es? Die ÖVP kritisiert, dass die Rechte von Beschuldigten verletzt werden, wenn Medien direkt aus Ermittlungsakten zitieren. Als Vorbild nennt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) Deutschland. Dort ist allerdings bis heute nicht restlos geklärt, was Medien nun tatsächlich aus Akten veröffentlichen dürfen und was nicht.